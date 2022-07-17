شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس غزل المحلة: فريقنا هيقعد في الدوري "غصب عن اللي بيحاربونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر فاروق، مدرب حراس مرمى غزل المحلة، أن فريقه قدم مباراة جيدة ضد الزمالك رغم الهزيمة بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت بالجولة 25 للدورى.

قال ناصر فاروق، في تصريحات تليفزيونية: "كنا دارسين الزمالك جيدا وأهدرنا الكثير من الفرص خلال الشوط الأول، ولكن التمركز الخطأ في الكرة الثابتة كان سببا في هدف بن شرقي الأول في مرمانا".

وأضاف فاروق: "كان لدينا كل التصميم والإرادة للفوز على الزمالك وحصد الثلاث نقاط، ومحمد عواد حارس الزمالك هو نجم المباراة، وهذا دليل على قوة غزل المحلة في المباراة رغم الخسارة".

وختم حديثه قائلا: "أبناء النادي عاملين فيها وطنيين دلوقتي وكنتوا قامات، هما اللي بيحاربوا النادي، وإحنا هنفضل شغالين وهنقعد في الدوري غصب عن اللي بيحاربونا".