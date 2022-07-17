اخبار الرياضه

بايرن ميونخ يرد بحسم على رغبته في التعاقد مع كريستيانو رونالدو

0 نشر
متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونخ يرد بحسم على رغبته في التعاقد مع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات

حرص مسؤولو بايرن ميونخ الألماني الرد بشكل حاسم على التقارير التي ربطتهم بالاقتراب من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

وأشارت تقارير إلى أن بايرن سيبدأ العمل على صفقة رونالدو، عقب الاتفاق على انتقال روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البافاري، إلى .

 

ويرغب اللاعب البرتغالي في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل أن يلعب في الموسم المقبل.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا