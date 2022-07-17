بايرن ميونخ يرد بحسم على رغبته في التعاقد مع كريستيانو رونالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

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حرص مسؤولو بايرن ميونخ الألماني الرد بشكل حاسم على التقارير التي ربطتهم بالاقتراب من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وأشارت تقارير إلى أن بايرن سيبدأ العمل على صفقة رونالدو، عقب الاتفاق على انتقال روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البافاري، إلى برشلونة.

ويرغب اللاعب البرتغالي في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل أن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.