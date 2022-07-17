بيراميدز يحقق فوزاً ثميناً على الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق بيراميدز الفوز علي منافسه النادي الأهلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.‏

جاء هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 30 من عمر اللقاء عن طريق فخر الدين بن يوسف بعد عرضية من وليد الكرتي فشل ابعادها محمد عبدالمنعم.

واحرز الهدف الثاني لفريق بيراميدز ايريك تراوروي في الدقيقة 70 بخطأ فادح وكارثي من علي معلول خلال ارجاع الكرة للشناوي.

الاهلى فله شمعه منورة

وعلق الإعلامى عمرو أديب تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، على تقدم نادى بيراميدز على النادي الأهلي لتصبح النتيجة 2-0 لصالح السماوي.

وأضاف أديب قائلا:" الاهلى فله شمعه منورة يا روحى يا رب يفضل على كدا تمام".

وتابع اديب قائلا:"هيجرى ايه يعنى لو الاهلى فضل مغلوب مش هيجرى حاجه ولا البنزين هيرخص، يا رب يا كريم الاهلى يفضل مغلوب".

وحقق فريق بيراميدز الفوز علي منافسه النادي الأهلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.‏