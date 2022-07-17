شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: قرارات مثيرة للجدل للحكم الإسبانى فى لقاء بيراميدز والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

المباراة: بيراميدز × الأهلى

المسابقة: الأسبوع 25 من الدورى المصرى

النتيجة: هدفان دون مقابل لصالح بيراميدز

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا لم يتمكن الحكم الاسبانى من المرور بها بشكل جيد نتيجة الأخطاء الفنية التى تمت أثناء سير المباراة وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 45 من الشوط الأول خطأ واضح يستوجب البطاقة الحمراء للإنذار الثانى للاعب بيراميدز أحمد توفيق نتيجة الدخول بتهور، ولكن الحكم لم يشهر البطاقة الحمراء.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 44 من الشوط الأول لا توجد فرصة محققة للاعب الأهلى نتيجة عدم وجود عامل السيطرة المستقبلية والقرار صحيح للحكم بإشهار البطاقة الصفراء فقط للاعب بيراميدز احمد توفيق.

الياقة البدنية: لياقة بدنية جيدة ولكن يجب أن يطور من أدائه فى البعد عن محيط اللعب خاصة الحالات بالقرب من منطقتى الجزاء.

الحكام المساعدون: تميز من الحكام المساعدين فى جميع القرارات واختبارات التسلل.

حكام الـVAR: لا توجد حالات تستدعى تدخل الـVAR