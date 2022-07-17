شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: بيراميدز استحق الفوز علينا.. ونعد جماهير الأهلى بتقديم الأفضل أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، عن حزنه بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالجولة 25 من عمر الدوري، وقال: "النتيجة ليست في صالحنا وهو شيء يحزننا ويحزن الجماهير، ولكن نعدهم بالتحسن، والمباراة المقبلة أمام الزمالك نعدكم بتقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية".

قال سواريز خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز: "بيراميدز كان الافضل واستحق الفوز، وكنا نخسر معظم الالتحامات وهذا بسبب ضغط المباريات، ولا يزال هنا أمل في المنافسة على لقب الدوري".

وأضاف: "لا بد أن نحسن الأداء ونهتم باللاعبين الجاهزين، لدينا إصابات كثيرة، وعند عودتهم سيكون هناك منافسة داخلية وتلك المنافسة هي التي ستساهم في خلق حالة من التحسن".

وتابع: "أنا حزين وكذلك اللاعبين، وما يحزنني أكثر هو غياب الأداء، وطبيعي عدم الفوز في كل المواجهات ولكن الأداء مطلوب، وأطمن الجماهير وأطالبهم بالهدوء خاصة أن الطريق ما زال طويلا، وسنرجع نثبت للعالم أننا فريق بطولات".

واختتم سواريز تصريحاته قائلا: "لو قارنا الأهلي في العام الماضي والوقت الحاضر سيتضح أن القوة تراجعت نسبيا، وعلى أن أدافع عن اللاعبين، والموضوع ليس كيف نبدأ ولكن كيف ننتهي، والوقت قليل جدًا حتى أُظهر بصمتي وأوصل للاعبين طريقتي".