شكرا لقرائتكم خبر عن البنا حكما للمقاولون مع سيراميكا.. وعبد العزيز السيد يدير سموحة والبنك الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة المصري حكام مباريات غدا، الأحد، فى الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، حيث تقام 3 مباريات وهى المقاولون وسيراميكا في التاسعة مساءً، فيما يواجه سموحة نظيره البنك الأهلى فى السادسة والنصف مساءً باستاد الإسكندرية، فيما يلاقى الجونة نظيره طلائع الجيش في السادسة والنصف مساءً على استاد خالد بشارة.

سموحة × البنك الأهلى

ويدير عبد العزيز السيد مباراة سموحة والبنك الأهلى ويعاونه كل من أحمد لطفى ومحمد مجدى سليمان وأحمد ناجى ، فيم سيتواجد مصطفى الشهدى كحكم فيديو ويعاونه شهاب راشد.



سموحة والبنك الأهلى

المقاولون العرب × سيراميكا

وسيتولى محمود البنا الإدارة التحكيمية لمباراة المقاولون وسيراميكا ويعاونه سمير جمال وأسامة إسماعيل وطارق مصطفى، وفي غرفة الفيديو محمد الحنفى ويعاونه أحمد جمال.



المقاولون وسيراميكا

الجونة وطلائع الجيش

ويدير حمادة القلاوى مباراة الجونة وطلائع الجيش كحكم ساحة ويعاونه أحمد الكيال وكريم يونس وأحمد ناصر، وفي غرفة الفيديو محمد عباس قابيل ويعاونه محمد أحمد صالح.