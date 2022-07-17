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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 16 يوليو 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: منتخب اليد يهزم تونس 27/29 ويتأهل لنهائي بطولة أمم أفريقيا.

منتخب اليد يهزم تونس 27/29 ويتأهل لنهائي بطولة أمم أفريقيا

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بالفوز على نظيره تونس 27/29 بنصف نهائى البطولة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لمواجهة الرأس الأخضر فى النهائى.

الزمالك يهزم غزل المحلة فى ليلة تألق بن شرقي وعواد ويحافظ على صدارة الدورى

حقق الزمالك فوزا مستحقا على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري. وبهذه النتيجة وصل الزمالك للنقطة 57 فى صدارة ترتيب جدول الدوري المصري.

الإسماعيلي يهزم فيوتشر 2 - 1 بالضربة القاضية ويرتقى للمركز 13 بالدورى

حقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. صعد منتخب الرأس الأخضر لرجال كرة اليد لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25 والتى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 18 يوليو الجاري. "كلمة شرف" تقرب سموحة من تجديد عقد عبد الحميد بسيونى عقد وليد عرفات، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، جلسة مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق، عرض خلالها رغبة المجلس فى تجديد التعاقد مع المدرب وجهازه المعاون لمدة موسم قادم، وتم خلال الجلسة الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد والتزام الطرفين بكلمة شرف لإنهاء الإجراءات بشكل رسمي فى الأيام المقبلة. أعلن محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، نيته اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجارى، لتتوقف سلسلة أرقامه التى حقق خلالها إنجازات عديدة. فيفا ينتصر لـ إيفونا ويغرم الصفاقسي التونسي 126 ألف دولار انتصر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للاعب الجابوني ماليك إيفونا، المنتقل حديثًا لصفوف أسوان، وقرر تغريم ناديه السابق الصفاقسي التونسي 126 ألف دولار بعد فسخ عقد اللاعب بشكل يراه الفيفا تعسفياً. تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعدما دخل اللاعب اهتمامات مسئولي الأهلي للتعاقد معه بنهاية الموسم الحالي. الأهلى ينسحب من صفقة شراء جون إيبوكا لاعب إنبى الرأس الأخضر تكتب التاريخ وتصعد لنهائي أمم أفريقيا لكرة اليد

مفاجأة.. سواريز يتمسك باستمرار بيرسى تاو مع الأهلى بشرط واحد

تمسك البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، باستمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب المارد الأحمر فى صفوف الفريق وعدم رحيله، وأبدى المدرب البرتغالى إعجاباً شديداً بقدرات اللاعب ووصفه بالنجم الموهوب، وطلب من مسئولى الأهلى إخضاعه لفحص طبى شامل للتأكد من عدم معاناته من إصابة مزمنة.

اعتذرت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى عن عدم المشاركة فى منافسات دورة الألعاب العالمية التى تقام بأمريكا وتستمر حتى 24 يوليو الجارى.