شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة المقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غدا الأحد، على ملعب المقاولون في الجبل الأخضر، ضمن الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - أحمد محسن

خط الوسط: صالح جمعة - مصطفى ميسي - حسام محمد - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - شريف دابو - محمد ابراهيم

خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان

يغيب عن صفوف سيراميكا كلا من محمد حسن ومحمد توني للإصابة.

يحتل سيراميكا المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب، المركز 16 برصيد 20 نقطة.