شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 16 يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 16 يوليو 2022، هي خدمة يقدمها ”الخليج 365” لقرائه ومتابعيه تشمل من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، بيراميدز يهزم الأهلي بثنائية ويعقد موقفه في المنافسة على درع الدوري.

بيراميدز يهزم الأهلي بثنائية ويعقد موقفه في المنافسة على درع الدوري

خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

الزمالك يهزم غزل المحلة فى ليلة تألق بن شرقي وعواد ويحافظ على صدارة الدورى

حقق الزمالك فوزا مستحقا على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري. وبهذه النتيجة وصل الزمالك للنقطة 57 فى صدارة ترتيب جدول الدوري المصري.

الإسماعيلي يهزم فيوتشر 2 - 1 بالضربة القاضية ويرتقى للمركز 13 بالدورى

حقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. فيفا ينتصر لـ إيفونا ويغرم الصفاقسي التونسي 126 ألف دولار انتصر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للاعب الجابوني ماليك إيفونا، المنتقل حديثًا لصفوف أسوان، وقرر تغريم ناديه السابق الصفاقسي التونسي 126 ألف دولار بعد فسخ عقد اللاعب بشكل يراه الفيفا تعسفياً. تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعدما دخل اللاعب اهتمامات مسئولي الأهلي للتعاقد معه بنهاية الموسم الحالي. الأهلى ينسحب من صفقة شراء جون إيبوكا لاعب إنبى

مفاجأة.. سواريز يتمسك باستمرار بيرسى تاو مع الأهلى بشرط واحد