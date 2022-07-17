شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم السبت 16-7-2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 16-7-2022 ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث التقى الزمالك مع غزل المحلة وفيوتشر مع الإسماعيلى وواجه الأهلى نظيره بيراميدز.

الزمالك 2-0 غزل المحلة

حقق الزمالك فوزا مستحقا على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري وبهذه النتيجة وصل الزمالك للنقطة 57 فى صدارة ترتيب جدول الدوري المصري.

سجل ثنائية الزمالك فى شباك المحلة أشرف بن شرقي، وشهدت المباراة تألق محمد عواد الذى دافع عن مرماه فى أكثر من فرصة محققة لأصحاب الأرض.

الإسماعيلى 2- 1 فيوتشر

حقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فريق فيوتشر فى الدقيقة 62 من عمر المباراة، وجاء الهدف من ركلة ركنية لصالح فريق فيوتشر من جهة اليمين نفذها جوزيف نجويم عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود مرعي برأسية أبعدها عمر رضوان عن مرماه ثم عادت لمرعي مرة أخرى فسدد كرة سكنت يسار المرمى.

وأدرك باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي التعادل لفريقه أمام فيوتشر بالدقيقة 77 فى المباراة، وجاء هدف التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها الإسماعيلي واحتسبها الحكم طارق مجدي بعد الرجوع لتقنية الفار، قبل أن ينجح أحمد مدبولى في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

الأهلى 0- 2 بيراميدز

خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.