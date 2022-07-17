شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري 2 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.

سجل هدفي بيراميدز فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 29، وتراوري في الدقيقة 65.