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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 16 / 7 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها هزيمة الأهلي من بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالجولة 25 من عمر مسابقة الدوري.

خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.

جاءت بداية المباراة هادئة في ظل الحذر من جانب الفريقين، فيما هدد صلاح محسن مرمى بيراميدز في الدقيقة الرابعة من تمريرة علي معلول ولكن الحكم احتسب الكرة تسلل لصالح الفريق السماوي، وسجل حسام حسن تصويبة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت أعلى عارضة مرمى أحمد الشناوي.