شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 16/ 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 16 / 7 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها هزيمة الأهلي من بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالجولة 25 من عمر مسابقة الدوري.
خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.
جاءت بداية المباراة هادئة في ظل الحذر من جانب الفريقين، فيما هدد صلاح محسن مرمى بيراميدز في الدقيقة الرابعة من تمريرة علي معلول ولكن الحكم احتسب الكرة تسلل لصالح الفريق السماوي، وسجل حسام حسن تصويبة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت أعلى عارضة مرمى أحمد الشناوي.
تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعدما دخل اللاعب اهتمامات مسئولي الأهلي للتعاقد معه بنهاية الموسم الحالي.
وكشف مصدر بالأهلي عن أن هناك أكثر من سبب دفع الأهلي للانسحاب من صفقة جون إيبوكا، أولها رغبة الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز في ضم مهاجم لاتيني، وتتفاوض معه إدارة القلعة الحمراء في الوقت الحالي للتعاقد معه وتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بخلاف اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي وتوجد صعوبة في ضم أكثر من لاعب أجنبي واحد سيتم قيده على حساب الموزمبيقي لويس ميكيسوني الذي اقترب من الانتقال لأي من الأندية المهتمة بالتعاقد معه في الصيف الحالي.
تمسك البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، باستمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب المارد الأحمر فى صفوف الفريق وعدم رحيله، وأبدى المدرب البرتغالى إعجاباً شديداً بقدرات اللاعب ووصفه بالنجم الموهوب، وطلب من مسئولى الأهلى إخضاعه لفحص طبى شامل للتأكد من عدم معاناته من إصابة مزمنة.
وأكد سواريز لمسئولى الأهلى أنه فى حال ثبوت عدم معاناة بيرسى تاو من إصابة مزمنة وتعافيه من الإصابة الأخيرة وعودته للتدريبات الجماعية، فإنه وقتها سيبدأ إعداد اللاعب بصورة بدنية قوية تؤهله لتقديم مستوى مختلف فى المرحلة المقبلة مع الأهلى بشكل يؤكد أنه بمثابة صفقة جديدة للمارد الأحمر ويستطيع إضافة الكثير للفريق فى ظل امتلاكه قدرات فنية وموهبة كبيرة لا خلاف عليها.
أعلنت إدارة نادي الطائي السعودي عن تعاقدها مع المهاجم الكونغولي جاي مبينزا من صفوف الوداد البيضاوي، ليدافع عن ألوان الفريق خلال الموسم المقبل من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تألقه اللافت خلال الموسم الماضي مع الفريق المغربي.
ونشر نادي الطائي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة للمهاجم الكونغولي وعلق عليها قائلا: صقر الكونغو، حتماوي فارس الشمال".
ريكاردو سواريز يتسلح بالدعم النفسي لتصحيح مسار الأهلي فى الدورى
ولم يكتف المدرب البرتغالي بالشق الفنى فقط فى رحلة تصحيح مسار المارد الأحمر، الذى واجه عدة تعثرات الفترة الأخيرة بالدوري العام، أدت إلى تساوى كفته مع نادى الزمالك في المنافسة على لقب الدوري العام، بعد عجز الفريق الأحمر فى استغلال سلاح المؤجلات لتحقيق فارق النقاط مع الفريق الأبيض.