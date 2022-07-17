شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خالد أفضل لاعب فى مباراة مصر وتونس فى أمم أفريقيا لليد للمرة التانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل يحيى خالد، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر أمام تونس، والتى أسفرت عن تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بالفوز على نظيره تونس 29/27 بنصف نهائى البطولة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وذلك للمرة الثانية على التوالى.

ومن المقرر أن يلتقى الفراعنة، بعد غد الإثنين مع الرأس الأخضر فى النهائى.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز أمس على الجزائر بنتيجة 34/19 فى دور الثمانية ليضمن أيضا بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة.

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث إن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت 3 منتخبات فقط.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.