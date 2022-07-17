شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 16-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى المصري اليوم السبت 16-7-2022 برصيد 57 نقطة بعد الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 وبعد أن خاض 25 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وجاء بيراميدز في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى العام برصيد 53 نقطة بعد الفوز على الأهلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 وبعد أن خاض 25 لقاء فاز في 16 لقاء وتعادل في 5 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وحل فريق الأهلى في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى العام بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في المباراة التي جمهعتهما ضمن منافسات الجولة 25 وبعد أن خاض 23 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل 6 لقاءات وخسر مواجهات.



ترتيب الدورى المصرى

وجاء ترتيب الدورى كالتالى:الزمالك 2-0

حقق الزمالك فوزا مستحقا على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري وبهذه النتيجة وصل الزمالك للنقطة 57 فى صدارة ترتيب جدول الدوري المصري.

سجل ثنائية الزمالك فى شباك المحلة أشرف بن شرقي، وشهدت المباراة تألق محمد عواد الذى دافع عن مرماه فى أكثر من فرصة محققة لأصحاب الأرض.

الإسماعيلى 2- 1 فيوتشر

حقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فريق فيوتشر فى الدقيقة 62 من عمر المباراة، وجاء الهدف من ركلة ركنية لصالح فريق فيوتشر من جهة اليمين نفذها جوزيف نجويم عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود مرعي برأسية أبعدها عمر رضوان عن مرماه ثم عادت لمرعي مرة أخرى فسدد كرة سكنت يسار المرمى.

وأدرك باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي التعادل لفريقه أمام فيوتشر بالدقيقة 77 فى المباراة، وجاء هدف التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها الإسماعيلي واحتسبها الحكم طارق مجدي بعد الرجوع لتقنية الفار، قبل أن ينجح أحمد مدبولى في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

الأهلى 0- 2 بيراميدز

خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.