شكرا لقرائتكم خبر عن ودية سيمبا التنزاني تجهز الإسماعيلي لقمة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، بقيادة أحمد صالح وأشرف عبد الكريم، إجراءات الاتفاق على تنظيم مباراة ودية أمام فريق سيمبا التنزاني غدًا الأحد.

تأتي تلك الودية، ضمن سياسة الجهاز الفني فى تجهيز جميع عناصر الفريق، تحسبا للاستعانة بخدماتهم خلال اللقاءات القادمة.

وخطف الدراويش انتصارا غاليا على فيوتشر فى اللحظات الأخيرة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الــ25 من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الدراويش للقاء بيراميدز يوم الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية فى إطار الجولة الــ26 من المسابقة.