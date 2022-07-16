شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي وجلسة خاصة مع مؤمن زكريا فى مقصورة الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة سريعة مع مؤمن زكريا نجم الفريق الأحمر السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي على هامش وجودهما فى مقصورة استاد الدفاع الجوي قبل مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - كريم فواد - علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي - عمرو السولية – افشة في وسط الملعب، أحمد عبد القادر - صلاح محسن - حسام حسن في الهجوم .

ويتواجد على دكة الأهلي كل من، علي لطفي - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم- محمد شريف - وليد سليمان- ديانج - كوكا - احمد نبيل - زياد طارق، فيما خرج مصطفى شوبير من قائمة المباراة.

فيما أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي على النحو التالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر - أسامة جلال -حسين السيد - أحمد توفيق في الدفاع، وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد في الوسط، فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - دودو الجباس.