منتخب اليد يهزم تونس 27/29 ويتأهل لنهائي بطولة أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد -

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بالفوز على نظيره تونس 27/29 بنصف نهائى البطولة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لمواجهة الرأس الأخضر فى النهائى.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16/17 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كل من: يحيى خالد و على زين فى شوط شهد ندية قوية بين كلا المنتخبين، ولكن خبرات الفراعنة حسمت الشوط بفارق هدف.

بينما شهد الشوط الثانى، تألقا ملحوظا للاعب عمر الوكيل بكار، ومعه يحيى الدرع و معهما يحيى خالد و على زين وسط تركيز الفراعنة للمحافظة على التقدم و تحقيق الفوز.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز أمس على الجزائر بنتيجة 19/34 فى دور الثمانية ليضمن أيضا بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة.

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث أن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت 3 منتخبات فقط.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.