شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وبيراميدز.. وتهديد مرمى الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعادل الأهلي مع بيراميدز بدون أهداف بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاءت بداية المباراة هادئة في ظل الحذر من جانب الفريقين، فيما هدد صلاح محسن مرمى بيراميدز في الدقيقة الرابعة من تمريرة علي معلول، ولكن الحكم احتسب الكرة تسلل لصالح الفريق السماوي، وسجل حسام حسن تصويبة من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت أعلى عارضة مرمى أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة السادسة هدد فخر الدين بن يوسف مرمى الأهلي بمتابعة عرضية عبد الله السعيد ووضعها بقدمه، ولكنها ارتطمت بالعاضة وعادت إلى الملعب، وفي الدقيقة الثامنة أنقذ علي جبر مرمى فريقه من هجمة خطيرة للأهلي، بعدما أبعد الكرة برأسه قبل وصولها إلى حسام حسن وحولها إلى ركلة ركنية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - كريم فواد - علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي - عمرو السولية – افشة في وسط الملعب، أحمد عبد القادر - صلاح محسن - حسام حسن في الهجوم .

وتواجد على دكة الأهلي كل من: علي لطفي - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم- محمد شريف - وليد سليمان- ديانج - كوكا - أحمد نبيل - زياد طارق، فيما خرج مصطفى شوبير من قائمة المباراة.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق في الدفاع، وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد في الوسط، فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - دودو الجباس.































































