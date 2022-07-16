شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. بيراميدز يعزز تقدمه على الأهلي بثنائية بعد خطأ فادح من معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم بيراميدز على الأهلي بهدفين نظيفين بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاءت بداية المباراة هادئة في ظل الحذر من جانب الفريقين، فيما هدد صلاح محسن مرمى بيراميدز في الدقيقة الرابعة من تمريرة علي معلول ولكن الحكم احتسب الكرة تسلل لصالح الفريق السماوي، وسجل حسام حسن تصويبة من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت أعلى عارضة مرمى أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة السادسة هدد فخر الدين بن يوسف مرمى الأهلي بمتابعة عرضية عبد الله السعيد ووضعها بقدمه، ولكنها ارتطمت بالعاضة وعادت إلى الملعب، وفي الدقيقة الثامنة أنقذ علي جبر مرمى فريقه من هجمة خطيرة للأهلي بعدما أبعد الكرة برأسه قبل وصولها إلى حسام حسن وحولها إلى ركلة ركنية.

وهدد فخر الدين بن يوسف مرمى الأهلي في الدقيقة 18 من رأسية، ولكنها جاءت ضعيفة وأمسك بها محمد الشناوي، كما سدد عبد الله السعيد تصويبة على مرمى الأهلي في الدقيقة 22 من داخل منطقة الجزاء مستغلا المساحات في ظهر الفريق الأحمر، قبل أن يشير حكم الراية بوجود حالة تسلل.

وسجل فخر الدين بن يوسف هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 29 من عمر المباراة مستغلا خطأ في تمركز دفاع الأهلي ومرت على يمين مرمى محمد الشناوي، فيم سجل صلاح محسن تصويبة على مرمى بيراميدز في الدقيقة 33 ولكن أمسك بها أحمد الشناوي.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45 نتيجة عرقلة صلاح محسن من قبل أحمد توفيق، ولعبها أفشة داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها أسامة جلال مدافع بيراميدز، واستمرت النتيجة بتقدم الفريق السماوي بهدف نظيف.

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة نسبيا على نفس حال الشوط الأول، ورغم استحواذ الأهلي على الكرة ولكن بدون خطورة على مرمى بيراميدز، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 59 بنزول محمد شريف واليود يانج بدلا من صلاح محسن وحمدي فتحي لتنشيط الشق الهجومي للأهلي.

وسدد حسام حسن تصويبة مباغتة للأهلي في الدقيقة 61 من داخل منطقة جزاء بيراميدز ولكن أنقذها احمد الشناوي، فيما أجرى بيراميدز تغييرين في الدقيقة 64 بنزول محمد حمدي وايريك تراوري بدلا من حسين السيد وفاخري لاكاي.

وسجل بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق ايريك تراوري من خطأ فادح من علي معلول في إعادة الكرة لمحمد الشناوي الذي استغلها تراوري وسددها بيسراه من أسفل يد حارس الأهلي، وفي الدقيقة 71 أجرى بيراميدز تغييره الثالث بنزول نبيل دونجا بدلا من إبراهيم توريه.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - كريم فواد - علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي - عمرو السولية – افشة في وسط الملعب، أحمد عبد القادر - صلاح محسن - حسام حسن في الهجوم .

وتواجد على دكة الأهلي كل من: علي لطفي - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم- محمد شريف - وليد سليمان- ديانج - كوكا - احمد نبيل - زياد طارق، فيما خرج مصطفى شوبير من قائمة المباراة.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق في الدفاع، وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد في الوسط، فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - دودو الجباس.