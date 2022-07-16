شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: مباراة المحلة كانت صعبة وهدفنا الحفاظ على درع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقال أسامة نبيه عقب المباراة: "مباراة كانت صعبة وهذه هي طبيعة كل اللقاءات، والزمالك سيخوض كل المواجهات القادمة باعتبارها مباريات كؤوس".

وأضاف المدرب العام: "لدينا هدف واحد وهو الحفاظ على اللقب، وأشكر اللاعبين على الأداء والفوز الصعب، ولا يزال المشوار طويلا".

وحقق الفريق الأول بنادي الزمالك فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 57 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.