شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة "سمبورى" بمزق فى الضامة وغياب شهر عن الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع البوركينابى سعيدو سمبورى، لاعب الاتحاد السكندرى، إصابته بمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الضامة، ويسلتزم الغياب عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر ما بين جلسات علاجية وراحة وتأهيل.

وكان اللاعب البوركينابى سعيدو سمبورى قد خرج من مباراة سيراميكا الأخيرة مصابا وخضع للأشعة ظهر اليوم.

ويواصل الفريق السكندرى تدريباته على ملاعب النادى بسموحة، استعدادا لمباراة المصرى والمقرر لها الإثنين المقبل على ملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ25.

وانتظم محمد عبد المنصف، حارس الفريق، فى التدريبات الجماعية اليوم عقب سلبية التحاليل التى خضع لها اللاعب.

بينما يخضع كريم يحيى مدافع الفريق لتدربيات منفردة عقب استبعاده من التدريبات الجماعية فى أعقاب الأزمة التى حدثت مع عماد النحاس أمس، وتم استبعاده وخروجه من حسابات المدير الفنى.