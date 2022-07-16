شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يفوز على الكويت 35/84 بالبطولة العربية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق منتخب مصر لشباب السلة تحت 18 سنة الفوز على الكويت بنتيجة 35/84 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات البطولة العربية المقامة حاليًا في مصر.

وبدأ منتخب مصر المباراة بقيادة مدربه عمرو أبو الخير بشكل قوي وتمكن من إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 10/15، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الثانية لينهيها وينهي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 23/46.

ولم يختلف الأمر كثيرًا في الفترة الثالثة حيث واصل الفراعنة تفوقهم وتمكنوا من إنهائها لصالحهم بنتيجة 28/68، قبل أن يواصلوا التفوق في الفترة الرابعة التي انتهت بفوز مصر بنتيجة 35/84.

وكان منتخب مصر قد خاض مواجهتين في البطولة العربية قبل مواجهة الكويت حيث أنه حقق الفوز في المباراة الافتتاحية أمام السعودية قبل أن يتعرض للهزيمة في ثاني المباريات أمام الجزائر بنتيجة 76/73.

ويخوض منتخب الشباب رابع مبارياته في البطولة أمام نظيره الإماراتي يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.