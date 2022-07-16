شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات منتخب مصر للكرة النسائية تدعمن أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد كبير من لاعبات منتخب مصر للكرة النسائية دعمهن للحارس أحمد يحيى، لاعب نادى الاتحاد السكندري، فى أزمته الأخيرة وهجوم الجماهير عليه والتنمر عليه وتحميله للهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام سيراميكا كيلوباترا.

وشارك في الفيديو محمد كمال المدير الفني للمنتخب وكلا من: دانا كريم و عزه فولي و راندا خليل و عهد طارق ونور جوهر لاعبات المنتخب الوطني خاصة وأن الفريق سبق وتعرض لحالات تنمر خلال الفترة الماضية.

وطالبت لاعبات منتخب مصر من أحمد يحيى الاستمرار في الملاعب والتراجع عن قراره باعتزال الكرة، خصوصا في ظل وجود مساندة ودعم كبير من كافة الجماهير.