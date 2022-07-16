شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق الفوز الرابع على التوالى للمرة الثالثة هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع نادى الزمالك فوزا صعبا على غزل المحلة بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت على استاد غزل المحلة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى هذا الموسم.

سجل المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك غزل المحلة في الدقيقة 69 بعدما استغل عرضية أحمد سيد زيزو، وأضاف المغربى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 81 بعد متابعة لتسديدة شيكابالا.

الفوز الرابع على التوالى

بهذا الفوز وصل الزمالك للفوز الرابع على التوالى، حيث حقق الفوز على كل من البنك الأهلى وسيراميكا والمقاولون العرب وأخير على غزل المحلة من بعد التعادل مع الأهلى بهدفين لمثلهما، ليكون الفوز الرابع على التوالى الذى يحققه الفريق للمرة الثالثة هذا الموسم، ولم ينجح الأبيض فى تحقيق 5 انتصارات متتالية هذا الموسم.

بهذه النتيجة واصل نادى الزمالك الانفراد بالمركز الأول في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بعد خوضه 25 مباراة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما بقى غزل المحلة عند المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30.