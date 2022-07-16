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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 16 يوليو 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: الزمالك يهزم غزل المحلة فى ليلة تألق بن شرقي وعواد ويحافظ على صدارة الدورى، والإسماعيلي يهزم فيوتشر 2 - 1 بالضربة القاضية ويرتقى للمركز 13 بالدورى.

الزمالك يهزم غزل المحلة فى ليلة تألق بن شرقي وعواد ويحافظ على صدارة الدورى

حقق الزمالك فوزا مستحقا على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري. وبهذه النتيجة وصل الزمالك للنقطة 57 فى صدارة ترتيب جدول الدوري المصري.

الإسماعيلي يهزم فيوتشر 2 - 1 بالضربة القاضية ويرتقى للمركز 13 بالدورى

حقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مفاجأة.. سواريز يتمسك باستمرار بيرسى تاو مع الأهلى بشرط واحد

تمسك البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، باستمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب المارد الأحمر فى صفوف الفريق وعدم رحيله، وأبدى المدرب البرتغالى إعجاباً شديداً بقدرات اللاعب ووصفه بالنجم الموهوب، وطلب من مسئولى الأهلى إخضاعه لفحص طبى شامل للتأكد من عدم معاناته من إصابة مزمنة.

اعتذرت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى عن عدم المشاركة فى منافسات دورة الألعاب العالمية التى تقام بأمريكا وتستمر حتى 24 يوليو الجارى.

"كلمة شرف" تقرب سموحة من تجديد عقد عبد الحميد بسيونى عقد وليد عرفات، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، جلسة مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق، عرض خلالها رغبة المجلس فى تجديد التعاقد مع المدرب وجهازه المعاون لمدة موسم قادم، وتم خلال الجلسة الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد والتزام الطرفين بكلمة شرف لإنهاء الإجراءات بشكل رسمي فى الأيام المقبلة.

أعلن محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، نيته اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجارى، لتتوقف سلسلة أرقامه التى حقق خلالها إنجازات عديدة.