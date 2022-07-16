شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حمدي فتحى بعد تدخل قوى من أحمد توفيق فى نهاية الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي للإصابة بعد تدخل أحمد توفيق بقوة في مواجهة الأهلي وبيراميدز التي تجمع الفريقين اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاء التدخل في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول وطالب لاعبو الأهلي من حكم اللقاء العودة لتقنية الفار ومنح توفيق بطاقة صفراء لكن الحكم اعتبرها التحام طبيعي

وجاء تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - كريم فواد - على معلول في الدفاع، حمدي فتحي - عمرو السولية، افشة في وسط الملعب، أحمد عبد القادر - صلاح محسن - حسام حسن في الهجوم.

ويتواجد على دكة الأهلي كل من، علي لطفي - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم- محمد شريف - وليد سليمان- ديانج - كوكا - احمد نبيل - زياد طارق، فيما خرج مصطفى شوبير من قائمة المباراة.

ودخل بيراميدز اللقاء بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال -حسين السيد - أحمد توفيق، وخط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف، وخط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - دودو الجباس.

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد الإسماعيلي والمقاولون، أما بيراميدز فيحتل الوصافة برصيد 50 نقطة.