شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: غزل المحلة فريق شرس واستبدال إمام عاشور قرار فني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن غزل المحلة فريق جيد وشرس ويمتلك إمكانيات كبيرة.

وقال جوسفالدو فيريرا، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك وغزل المحلة، اليوم، إن فريقه كان أفضل في الشوط الثاني وضغط بشكل أكبر.

وأضاف فيريرا، إن الزمالك استحوذ على الكرة بشكل أكثر وخلق مساحات ونجح فريقه في اللعب على الخطوط، لافتا إلى أنه حرص على خوض لاعبيه تدريبات استشفائية عقب المباراة.

وشدد جوسفالدو فيريرا على أن استبدال إمام عاشور كان فنيا عقب حصوله على بطاقة صفراء، خاصة أنه خرج من المباراة ذهنيا، كما أن أحمد فتوح تم استبداله؛ لأنه عاد مؤخرا من الإصابة ولم يشارك بصورة أساسية منذ فترة طويلة.

وتابع فيريرا: "محمد عبد الغني قدم مباراة جيدة في مركز غير مركزه، وظهر بصورة جيدة جدا في لقاء اليوم أمام غزل المحلة".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا: "عندما يكون لدينا إصابات نعمل على إيجاد حلول، وهناك أكثر من لاعب قادر على اللعب في أكثر من مركز، واللاعبون يعلمون المهام المطلوبة منهم على أكمل وجه".

وحقق الفريق الأول بنادي الزمالك فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 57 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.