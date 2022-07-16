شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي نجم شهر يونيو فى استفتاء جمعية اللاعبين المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين المصرية برئاسة مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر والأهلي السابق اختيار المغربى أشرف بن شرقى مهاجم نادى الزمالك نجما للشهر يونيو 2022 بعد منافسة كبيرة مع لاعبين أخرين.

وجاء اختيار المغربى أشرف بن شرقى بعد تألقه رفقة الزمالك وقيادته فريقه لتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز وتسجيله للأهداف الحاسمة أو عبر تمريرات صنع منها أهدافا مهمة في رحلة فريقه.

ونال أشرف بن شرقى جائزة نجم الشهر بعد تصدره الاستفتاء والتصويت الجماهيري بنسبة 47% وفقا للنظام المتبع والمعلن عنه في اختيار أفضل لاعب عقب منافسة بينه وبين رامى ربيعة مدافع فريق الاهلى الذي يعد بدوره من أفضل لاعبي الكرة المصرية في الشهر الماضي.