شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف مدبولي القاتل للإسماعيلي في مرمى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهدف قاتل وسيناريو درامي حقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فريق فيوتشر فى الدقيقة 62 من عمر المباراة، وجاء الهدف من ركلة ركنية لصالح فريق فيوتشر من جهة اليمين نفذها جوزيف نجويم عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود مرعي برأسية أبعدها عمر رضوان عن مرماه ثم عادت لمرعي مرة أخرى فسدد كرة سكنت يسار المرمى.

وأدرك باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي التعادل لفريقه أمام فيوتشر بالدقيقة 77 فى المباراة، وجاء هدف التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها الإسماعيلي واحتسبها الحكم طارق مجدي بعد الرجوع لتقنية الفار، قبل أن ينجح أحمد مدبولى في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذه النتيجة يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 37 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، فيما ارتقى الدراويش للمركز 13عشر بعد خوض 24 لقاء، حيث تعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 27 هدفاً.