شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن حصول محمد عواد على لقب "فارس" مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، على لقب "فارس" مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، التى أقيمت على استاد غزل المحلة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى هذا الموسم.

ونشر الحساب الرسمى للزمالك على موقع "تويتر"، صورة لمحمد عواد معلقا عليها: "بعض التصديات تساوي حسم نقاط المباراة وتأمينها؛ تماماً كالتي قام بها محمد عواد.. للمباراة الثانية على التوالي، محمد عواد فارساً للمباراة".

وانتزع نادى الزمالك فوزا صعبا على غزل المحلة بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت على استاد غزل المحلة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى هذا الموسم.

سجل المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك غزل المحلة في الدقيقة 69 بعدما استغل عرضية أحمد سيد زيزو، وأضاف المغربى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 81 بعد متابعة لتسديدة شيكابالا.

بهذه النتيجة واصل نادى الزمالك الانفراد بالمركز الأول في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بعد خوضه 25 مباراة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما بقى غزل المحلة عند المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30.