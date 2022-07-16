شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك والمحلة فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الزمالك فوزا مستحقا على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري.

وبهذه النتيجة وصل الزمالك للنقطة 57 فى صدارة ترتيب جدول الدوري المصري.

سجل ثنائية الزمالك فى شباك المحلة أشرف بن شرقي، وشهدت المباراة تألق محمد عواد الذى دافع عن مرماه فى أكثر من فرصة محققة لأصحاب الأرض.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح – حمزة المثلوثي

خط الوسط : امام عاشور – يوسف أوباما – محمد اوناجم

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الجزيري

فيما بدأ فريق غزل المحلة المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

الدفاع: هاني عادل- معاذ الحناوي- خالد سامي- مصطفى العش.

الوسط: حميد مـاو- أحمد الشيخ- إبراهيم كونيه.

الهجوم: هشام بلحة- عبد الرحمن عاطف "أجويرو"- عبده يحيى.