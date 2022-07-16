شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتقدم على تونس 16/17 فى الشوط الأول بنصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر لكرة اليد على نظيره تونس بنتيجة 16/17 فى الشوط الأول بنصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهد الشوط الأول تألق كل من اللاعبين، يحيى خالد وعلى زين ومحمد سند فى شوط شهد ندية قوية من كل المنتخبين.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز أمس على الجزائر بنتيجة 34/19 فى دور الثمانية ليضمن أيضًا بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة.

وإنتهى الشوط الأول بنتيجة 20/8 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كل من اللاعبين حسن وليد قداح وعمر الوكيل بكار والحارس المخضرم كريم هنداوى وسط محاولات من الجانب الجزائرى لتقليص فارق النقاط فى ظل البداية الهجومية القوية من جانب الفراعنة.

بينما شهد الشوط الثانى، مواصلة الفراعنة للتفوق الهجومي خاصة من جانب أحمد هشام سيسة وحسن وليد قداح.

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققًا العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث إن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت 3 منتخبات فقط.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.