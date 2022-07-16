شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف فخر الدين بن يوسف لبيراميدز في مرمى الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فخر الدين بن يوسف الهدف الأول لبيراميدز في مرمى الأهلي بالدقيقة 29 في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - كريم فواد - على معلول في الدفاع، حمدي فتحي - عمرو السولية، افشة في وسط الملعب، أحمد عبد القادر - صلاح محسن - حسام حسن في الهجوم.

ويتواجد على دكة الأهلي كل من: علي لطفي - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم- محمد شريف - وليد سليمان- ديانج - كوكا - احمد نبيل - زياد طارق، فيما خرج مصطفى شوبير من قائمة المباراة.

ودخل بيراميدز اللقاء بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال -حسين السيد - أحمد توفيق، وخط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف، وخط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - دودو الجباس.

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان ضد الإسماعيلي والمقاولون، أما بيراميدز فيحتل الوصافة برصيد 50 نقطة.



























































