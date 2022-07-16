محمد رمضان يستعد لـ «العمدة» مع محمد سامي

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الفنان محمد رمضان، خلال حواره مع قناة "سكاي نيوز" رداً على سؤال يتعلق بتصريحه المثير للجدل أنه "لم يجد نجمة لبنانية لتشاركه في دويتو غنائي".

وقال رمضان : "إجابتي فُهمت بشكل خاطئ، إذ سُئلت عمن أحلم بأن أشاركها في دويتو من النجمات اللبنانيات، فكلمة (أحلم) تعني بأني أعلّق صور تلك النجمة في غرفتي، لذلك أجبت بأني لا أحلم بأي من النجمات".

وتابع رمضان : "إنما إذا سُئلت عمن أتمنى أو أحب أن أشاركها بتجربة الدويتو، أقول كل نجمات اللبنانيات بلا استثناء فنانات (شاطرات)، والشعب اللبناني عموما متذوّق جدا للفن.. وكما أردد دائما، من الضروري أن يوقّع الشعب اللبناني شهادة أي نجم صاعد، فما بالك بنجوم لبنان! إنهم عظماء".

عالزيرو

وكشف الفنان المصري محمد رمضان لـ"سكاي نيوز عربيّة" عن جديده السينمائيّ مشيرا إلى انه سيبدأ الأسبوع المقبل في تصوير فيلم جديد يحمل الفيلم عنوان "عالزيرو"، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج مندو العدل.

العمدة

كشف الفنان المصري، محمد رمضان، تفاصيل مسلسله الجديد "العمدة"، الذي سيعود فيه ليتعاون مع المخرج محمد سامي، لافتا إلى أنه سيعود إلى السينما من خلال فيلم "عالزيرو"، وذلك بعد غيابه عنها بسبب أزمة فيروس كورونا.

وعن عمله المقبل بالموسم الرمضاني، الذي سيحمل توقيع محمد سامي تأليفا وإخراجا، قال محمد رمضان: "كما عوّدنا الجمهور أنا وسامي، سيليق هذا المسلسل بكل الطبقات والفئات الاجتماعية والعمرية، وبالتأكيد لن يشبه العمل قصة المسلسلات التي قدمناها سابقا".