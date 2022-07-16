شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم غزل المحلة فى ليلة تألق بن شرقي وعواد ويحافظ على صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الزمالك فوزا مستحقا على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري. وبهذه النتيجة وصل الزمالك للنقطة 57 فى صدارة ترتيب جدول الدوري المصري.

سجل ثنائية الزمالك فى شباك المحلة أشرف بن شرقي، وشهدت المباراة تألق محمد عواد الذى دافع عن مرماه فى أكثر من فرصة محققة لأصحاب الأرض.

نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى ، ليستمر الزمالك في صدارة جدول الترتيب بعد خوضه 25 مباراة جمع خلالها 57 نقطة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما تجمد رصيد المحلة عند 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30 .

حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم سريعا وجاءت أول محاولة عن طريق إمام عاشور ولكن اللاعب ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء ليحصل على إنذار، وتوالت هجمات الزمالك والتى قابلها دفاع منظم من غزل المحلة ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 15 دقيقة

نشط لاعبو المحلة وبدأ أصحاب الأرض مبادلة الزمالك الهجمات، وكاد إبراهيم كونيه مهاجم المحلة من إحراز الهدف الأول عندما سدد كرة قوية تصدى لها محمد عواد حارس مرمي الزمالك ببراعة ، في المقابل كثف لاعبو الزمالك من هجماتهم، عن طريق اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو وإمام عاشور إلا أن عمرو شعبان حارس المحلة كان يقظا .

توقفت المباراة كثيرا بسبب الإصابات واضاعة الوقت من لاعبي المحلة، ونشط لاعبو المحلة بشكل ملحوظ وفي الدقيقة 36 أضاع اجويرو مهاجم المحلة اخطر هجمة لفريقه بعدما وضع الكرة في جسم محمود الونش مدافع الزمالك عقب تخطي محمد عواد ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقن.

بدأ الشوط الثاني بتبادل هجمات بين الفريقين حيث تجرأ لاعبو المحلة هجوميا ، ولكن تشهد الدقيقة 69 احراز اشرف بن شرقي لاعب الزمالك الهدف الأول من رأسية رائعة بعد ركلة ركنية نفذها احمد سيد زيزو بجدارة معلنا تقدم الزمالك .

حاول لاعبو المحلة احراز هدف التعادل ولكن تألق محمد عواد حال دون تعادل أصحاب الأرض، وفي الدقيقة 80 ينجح أشرف بن شرقي في احراز الهدف الثاني له وللزمالك بعدما قاد شيكابالا هجمة رائعة بمهارة فردية وسدد الكرة يتصدى لها عمرو شعبان حارس مرمي المحلة ولكنها تسقط منه امام بن شرقي ليضع الكرة بسهولة معلنا تقدم الزمالك بالهدف الثاني.

لم ييأس لاعبو المحلة وحاولو احراز هدف تحسين الصورة والعودة للمباراة ولكن دون أي خطورة حقيقية لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح – حمزة المثلوثي

خط الوسط : امام عاشور – يوسف أوباما – محمد اوناجم

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الجزيري

فيما بدأ فريق غزل المحلة المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

الدفاع: هاني عادل- معاذ الحناوي- خالد سامي- مصطفى العش.

الوسط: حميد مـاو- أحمد الشيخ- إبراهيم كونيه.

الهجوم: هشام بلحة- عبد الرحمن عاطف "أجويرو"- عبده يحيى.