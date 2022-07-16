شكرا لقرائتكم خبر عن الرأس الأخضر تكتب التاريخ وتصعد لنهائي أمم أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد منتخب الرأس الأخضر لرجال كرة اليد لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25 والتى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 18 يوليو الجاري.

وخطف منتخب الرأس الأخضر بطاقة الصعود للنهائي للمرة الأولى فى تاريخه بعد فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 23 - 19، فى اللقاء الذى أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الرأس الأخضر بنتيجة 11 - 9، قبل أن يتعادل أسود الأطلس مع بداية الشوط الثاني ولكن رغبة لاعبي الرأس الأخضر حسمت النتيجة.

وشهد اللقاء ندية وحماسا كبيرين للحصول على بطاقة الصعود للنهائي للمرة الأولى في تاريخها.

وينتظر الرأس الأخضر الفائز من المواجهة العربية بين مصر وتونس والتى تنطلق بعد قليل لتحديد الطرف الثاني للمباراة النهائية.

وحصد ليوناردو سيميدو لاعب الرأس الأخضر على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد قيادته لمنتخب بلاده للوصول إلى المباراة النهائية.