شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم فيوتشر 2 - 1 بالضربة القاضية ويرتقى للمركز 13 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فريق فيوتشر فى الدقيقة 62 من عمر المباراة، وجاء الهدف من ركلة ركنية لصالح فريق فيوتشر من جهة اليمين نفذها جوزيف نجويم عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود مرعي برأسية أبعدها عمر رضوان عن مرماه ثم عادت لمرعي مرة أخرى فسدد كرة سكنت يسار المرمى.

وأدرك باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي التعادل لفريقه أمام فيوتشر بالدقيقة 77 فى المباراة، وجاء هدف التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها الإسماعيلي واحتسبها الحكم طارق مجدي بعد الرجوع لتقنية الفار، قبل أن ينجح أحمد مدبولى في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذه النتيجة يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 37 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، فيما ارتقى الدراويش للمركز 13عشر بعد خوض 24 لقاء، حيث تعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 27 هدفاً.

وتحصل فيوتشر على ركلة جزاء في بداية الشوك الثاني بعد إعاقة من عمر رضوان لمحاولة مرور محمد فاروق في منتصف الملعب، ونفذت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة من أحمد رفعت ولكن أبعدها الحارس عمر رضوان بشكل رائع من يسار مرماه.

دخل الإسماعيلي اللقاء بتشكيل كالتالي: "حراسة المرمى: عمر رضوان، وخط الدفاع: محمد دسوقي، باهر محمدي، محمد هاشم، عصام صبحي، وخط الوسط: محمد بيومي، حسن ياسين، عمر الوحش، أحمد مدبولي، وخط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي."

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، وخط الدفاع: جوناثان ديفيد، سعد سمير، محمود مرعي، محمود شعبان، وخط الوسط: كريم نيدفيد، محمد غنام، محمد رضا بوبو، وخط الهجوم: أحمد رفعت، مروان محسن، محمد فاروق".

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط فيوتشر برباعية نظيفة أمام الأهلي في الجولة الماضية، بينما خطف الإسماعيلي فوزاً مهماً على سموحة بهدف نظيف في نفس الجولة، كما انتهت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين بالتعادل السلبي.