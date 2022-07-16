شكرا لقرائتكم خبر عن شناوى الأهلي يتوجه لمصافحة حراس بيراميدز.. ووصلة هزار مع شريف إكرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوي، قائد الأهلي، على التوجه إلى حراس مرمى بيراميدز لمصافحتهم قبل مباراة الفريقين التى تجمعهما مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري.

وصافح شناوي الأهلي ثنائي بيراميدز أحمد الشناوي وشريف إكرامي، ودخل فى وصلة هزار مع إكرامي والذى زامله من قبل فى الأهلي والمنتخب.

وأعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام بيراميدز بعد قليل باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - كريم فواد - علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي - عمرو السولية – افشة في وسط الملعب، أحمد عبد القادر - صلاح محسن - حسام حسن في الهجوم .

ويتواجد على دكة الأهلي كل من، علي لطفي - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم- محمد شريف - وليد سليمان- ديانج - كوكا - احمد نبيل - زياد طارق، فيما خرج مصطفى شوبير من قائمة المباراة.

فيما أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في إطار مواجهات الجولة 25 من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال -حسين السيد - أحمد توفيق

خط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - دودو الجباس