شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تهزم الكونغو فى مباراة ماراثونية وتواجه غينيا لحسم بطاقة مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الجزائر على الكونغو الديمقراطية فى مباراة ماراثونية بنتيجة 40/39 فى اللقاء الذي أقيم على صالة أكتوبر الدولية، ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25 والتى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 18 يوليو الجاري.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الكونغو الديموقراطية بنتيجة 13/11 على الجزائر، ونجح المنتخب الجزائري فى التعادل لينتهى الشوط الثاني 26/26 ويتم اللجوء للوقت الإضافي الذي انتهى أيضا بالتعادل 31/31 ثم انتهى الوقت الإضافي الثانى 36/36 ليتم اللجوء للرميات الترجيحية التي حسمها منتخب الجزائر.

وسيواجه منتخب الجزائر نظيره الغيني للعب على المركزين الخامس والسادس، حيث يصعد الفائز لبطولة العالم المقرر إقامتها مطلع العام المقبل 2023 فى السويد وبولندا.

بينما يلعب منتخب الكونغو ضد أنجولا لتحديد المركزين السابع و الثامن.

وكان المنتخب الغيني لرجال كرة اليد قد فاز على نظيره الأنجولي بنتيجة 39 - 36، في إطار مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.

يذكر أن المغرب يواجه الرأس الأخضر بينما تلعب مصر ضد تونس في نصف نهائي البطولة اليوم.