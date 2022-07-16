شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يضيف الهدف الثانى للزمالك فى مرمى غزل المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الهدف الثانى لفريقه فى شباك غزل المحلة بالدقيقة 80 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالى:حراسة المرمي : محمد عواد،خط الدفاع : محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح – حمزة المثلوثي،خط الوسط : امام عاشور – يوسف أوباما – محمد اوناجم،خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الجزيري

بينما بدأ غزل المحلة المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عمرو شعبان،الدفاع: هاني عادل- معاذ الحناوي- خالد سامي- مصطفى العش،الوسط: حميد مـاو- أحمد الشيخ- إبراهيم كونيه، الهجوم: هشام بلحة - عبد الرحمن عاطف "أجويرو"- عبده يحيى.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة جمع خلالها 54 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 25.

فيما يدخل فريق المحلة المباراة متمسكا بالنقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28، ويتقدم فريق المحلة عن مراكز الهبوط بـ 6 نقاط فقط، ما يضعه فى دائرة الخطر حتي اللحظات الأخيرة من الموسم.







































































































