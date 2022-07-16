شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا فى ملعب الدفاع الجوى لمؤازرة الأهلي أمام بيراميدز.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي على التواجد في استاد الدفاع الجوي لحضور مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام بيراميدز بعد قليل باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - كريم فواد - علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي - عمرو السولية – افشة في وسط الملعب، أحمد عبد القادر - صلاح محسن - حسام حسن في الهجوم .

ويتواجد على دكة الأهلي كلا من، علي لطفي - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم- محمد شريف - وليد سليمان- ديانج - كوكا - احمد نبيل - زياد طارق، فيما خرج مصطفى شوبير من قائمة المباراة.

فيما أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في إطار مواجهات الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال -حسين السيد - أحمد توفيق

خط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - دودو الجباس