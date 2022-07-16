شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. بن شرقي يضع الزمالك فى المقدمة بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وغزل المحلة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى باستاد غزل المحلة، بتقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه اشرف بن شرقي في الدقيقة 69.

حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم سريعا وجاءت أول محاولة عن طريق إمام عاشور ولكن اللاعب ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء ليحصل على إنذار، وتوالت هجمات الزمالك والتى قابلها دفاع منظم من غزل المحلة ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 15 دقيقة.

نشط لاعبو المحلة وبدأ أصحاب الأرض مبادلة الزمالك الهجمات، وكاد إبراهيم كونيه مهاجم المحلة من إحراز الهدف الأول عندما سدد كرة قوية تصدى لها محمد عواد حارس مرمي الزمالك ببراعة ، في المقابل كثف لاعبو الزمالك من هجماتهم، عن طريق اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو وإمام عاشور إلا أن عمرو شعبان حارس المحلة كان يقظا .

توقفت المباراة كثيرا بسبب الإصابات وإضاعة الوقت من لاعبي المحلة، ونشط لاعبو المحلة بشكل ملحوظ وفي الدقيقة 36 أضاع اجويرو مهاجم المحلة اخطر هجمة لفريقه بعدما وضع الكرة في جسم محمود الونش مدافع الزمالك عقب تخطي محمد عواد ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الشوط الثاني بتبادل هجمات بين الفريقين حيث تجرأ لاعبو المحلة هجوميا ، ولكن تشهد الدقيقة 69 احراز اشرف بن شرقي لاعب الزمالك الهدف الأول من رأسية رائعة بعد ركلة ركنية نفذها احمد سيد زيزو بجدارة معلنا تقدم الزمالك .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح – حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور – يوسف أوباما – محمد اوناجم

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف الجزيري

فيما بدأ فريق غزل المحلة المباراة بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

الدفاع: هاني عادل- معاذ الحناوي- خالد سامي- مصطفى العش.

الوسط: حميد مـاو- أحمد الشيخ- إبراهيم كونيه.

الهجوم: هشام بلحة- عبد الرحمن عاطف "أجويرو"- عبده يحيى.



































































































