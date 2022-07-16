شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على الإسماعيلى بهدف مرعى قبل نصف ساعة من النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق فيوتشر على نظيره الإسماعيلي فى الدقيقة 62 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف من ركلة ركنية لصالح فريق فيوتشر من جهة اليمين نفذها جوزيف نجويم عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود مرعي برأسية أبعدها عمر رضوان عن مرماه ثم عادت لمرعي مرة أخرى فسدد كرة سكنت يسار المرمى.

وتحصل فيوتشر على ركلة جزاء في بداية الشوك الثاني بعد إعاقة من عمر رضوان لمحاولة مرور محمد فاروق في منتصف الملعب، ونفذت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة من أحمد رفعت ولكن أبعدها الحارس عمر رضوان بشكل رائع من يسار مرماه.

دخل الإسماعيلي اللقاء بتشكيل كالتالي: "حراسة المرمى: عمر رضوان، وخط الدفاع: محمد دسوقي، باهر محمدي، محمد هاشم، عصام صبحي، وخط الوسط: محمد بيومي، حسن ياسين، عمر الوحش، أحمد مدبولي، وخط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي."

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، وخط الدفاع: جوناثان ديفيد، سعد سمير، محمود مرعي، محمود شعبان، وخط الوسط: كريم نيدفيد، محمد غنام، محمد رضا بوبو، وخط الهجوم: أحمد رفعت، مروان محسن، محمد فاروق".

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط فيوتشر برباعية نظيفة أمام الأهلي في الجولة الماضية، بينما خطف الإسماعيلي فوزاً مهماً على سموحة بهدف نظيف في نفس الجولة، كما انتهت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين بالتعادل السلبي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا.

فيما حقق الدراويش الفوز الخامس بالجولة الماضية بعد خوض 23 لقاء، حيث تعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكهم 26 هدفاً.