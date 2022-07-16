شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم التحكيم الإسبانى يعاين ملعب الدفاع الجوى قبل مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طاقم التحكيم الإسباني الذي سيدير مباراة الأهلي وبيراميدز والتي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، على معاينة أرضية ملعب الدفاع الجوي قبل خوض المباراة.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - كريم فواد - علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي - عمرو السولية – افشة في وسط الملعب، أحمد عبد القادر - صلاح محسن - حسام حسن في الهجوم .

ويتواجد على دكة الأهلي كل من: علي لطفي - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم- محمد شريف - وليد سليمان- ديانج - كوكا - احمد نبيل - زياد طارق، فيما خرج مصطفى شوبير من قائمة المباراة.

فيما أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في إطار مواجهات الجولة 25 من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال -حسين السيد - أحمد توفيق

خط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي