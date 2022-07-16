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لاكاى وصبحى والسعيد يقودون هجوم بيراميدز أمام الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في إطار مواجهات الجولة 25 من الدوري الممتاز باستاد الدفاع الجوي.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق 

 

خط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف 

 

خط الهجوم: فخري لاكاي

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا -  دودو الجباس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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