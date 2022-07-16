شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى وصبحى والسعيد يقودون هجوم بيراميدز أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في إطار مواجهات الجولة 25 من الدوري الممتاز باستاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق

خط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - دودو الجباس.