شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر وصلاح وحسام يقودون هجوم الأهلي أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام بيراميدز بعد قليل باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - كريم فواد - علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي - عمرو السولية – أفشة فى وسط الملعب، وأحمد عبد القادر - وصلاح محسن - وحسام حسن فى الهجوم .

ويتواجد على دكة الأهلي كل من: علي لطفي - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم- محمد شريف - وليد سليمان- ديانج - كوكا - أحمد نبيل - زياد طارق، فيما خرج مصطفى شوبير من قائمة المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول بطولة الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة وسجل الأهلي 48 هدفاً واستقبلت شباكه 18 هدفاً وحقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 6 وخسر مباراتين.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة جمعها من 24 مباراة ، وسجل بيراميدز 38 هدفاً واستقبلت شباكه 17هدفاً ، وحقق الفوز فى 15 وتعادل فى 5 مباريات وخسر في 4 مباريات.

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء أمس على ملعب التتش، استعداداً لمباراة اليوم واشتمل المران على جانب بدني خفيف ‏وجمل فنية وخططية تحت إشراف ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.‏

وحرص سواريز على عقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران، والتي تأتي ضمن الجلسات ‏التنسيقية للتحضير لمباراة بيراميدز.‏

وقاد إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى، فقرات تدريبية وفنية لخماسي الحراس: محمد الشناوي ‏وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيوتشر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد الأهلي ‏we‏ السلام مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ٢٤ لبطولة الدوري ‏الممتاز.