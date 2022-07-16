شكرا لقرائتكم خبر الطائي يخطف المهاجم الكونغولي مبينزا من المغاربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة نادي الطائي إجراءات التعاقد رسميا مع اللاعب الكونغولي ومهاجم فريق أنتويرب البلجيكي جوي مبينزا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول كمحترف لموسمين قادمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، وجاء التعاقد مع المهاجم الكونغولي عقب منافسة قوية مع أندية الأهلي المصري والوداد المغربي إضافة إلى الرجاء المغربي لكسب خدمات اللاعب قبل أن يحسمها النادي الحائلي أمس السبت كثاني الصفقات الصيفية الأجنبية بعد التعاقد في وقت سابق مع الحارس البرازيلي فيكتور براغا.

مبينزا كان قد قضى الموسم الماضي مع الوداد معارا من رويال أنتويرب البلجيكي، وامتلك النادي المغربي حق شرائه نهائيا مقابل نصف مليون دولار لكنه فشل في تفعيل البند لعدم توصله لاتفاق مع اللاعب حول تفاصيل عقده المالي.

وبدأ مبينزا مسيرته الكروية في بلاده الكونغو في سنّ الـ17 عاماً مع نادي بوتو بوتو الكنغولي وانتقل بعدها إلى فريق ليوبارد ثم لامانشا وأيضا أوتوهو، فيما خاض الكونغولي مبينزا تجارب احترافية مع أندية سيركل بروج البلجيكي ولوزيرن السويسري والملعب التونسي والوداد المغربي بنظام الإعارة، وأسهم مبينزا في تتويج فريق الوداد المغربي في لقب الدوري المغربي الموسم الماضي المنصرم وانتزاع لقب الهداف برصيد 16هدفا، علاوة على مساهمته أيضا مع فريق الوداد المغربي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، كما خاض مبينزا أول مباراة له على الصعيد الدولي في عام 2019م وتحديدا خلال مواجهة منتخب بلاده أمام زيمبابوي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا، إضافة إلى خوضه 16 مباراة دولية حتى الآن.

ماذا قدم مبينزا مع الوداد؟

