الطائي يخطف المهاجم الكونغولي مبينزا من المغاربة

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مبينزا كان قد قضى الموسم الماضي مع الوداد معارا من رويال أنتويرب البلجيكي، وامتلك النادي المغربي حق شرائه نهائيا مقابل نصف مليون دولار لكنه فشل في تفعيل البند لعدم توصله لاتفاق مع اللاعب حول تفاصيل عقده المالي.وبدأ مبينزا مسيرته الكروية في بلاده الكونغو في سنّ الـ17 عاماً مع نادي بوتو بوتو الكنغولي وانتقل بعدها إلى فريق ليوبارد ثم لامانشا وأيضا أوتوهو، فيما خاض الكونغولي مبينزا تجارب احترافية مع أندية سيركل بروج البلجيكي ولوزيرن السويسري والملعب التونسي والوداد المغربي بنظام الإعارة، وأسهم مبينزا في تتويج فريق الوداد المغربي في لقب الدوري المغربي الموسم الماضي المنصرم وانتزاع لقب الهداف برصيد 16هدفا، علاوة على مساهمته أيضا مع فريق الوداد المغربي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، كما خاض مبينزا أول مباراة له على الصعيد الدولي في عام 2019م وتحديدا خلال مواجهة منتخب بلاده أمام زيمبابوي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا، إضافة إلى خوضه 16 مباراة دولية حتى الآن.
ماذا قدم مبينزا مع الوداد؟
- المهاجم صاحب الـ22 عاما لعب 40 مباراة مع الوداد.
- سجل بها 19 هدفا وصنع 4 وكان أحد أبرز نجوم الفريق وعناصره الهجومية.
- لعب11 مباراة في دوري أبطال أفريقيا سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.
- أسهم بقوة في الفوز باللقب القاري الثمين.
- توج هدافا للدوري المغربي بـ15 هدفا سجلها خلال 23 مباراة وصنع 3 أهداف.
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