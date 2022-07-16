النصر يستعير غريب الأهلي

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ويستعد النصر لإقامة معسكره التحضيري في مدينة استيبونا الإسبانية خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبل الذي سيغادر إليه بطائرة خاصة، وسيخوض فيه خمس مواجهات إعدادية تحت إشراف المدرب رودي جارسيا، إذ إن التحضيرات ستبدأ الاثنين بالتجمع وإجراء الفحوصات الطبية قبل بدء المعسكر الخارجي. وبينت مصادر مطلعة لـ»مكة» أن قائمة النصر ستشهد استبعاد عدد من اللاعبين الذين سينتقلون لأندية أخرى بنظام الإعارة وعلى رأسهم حمد آل منصور ومحمد قاسم إلى جانب المحترف فونيس موري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصل ناديا الأهلي والنصر إلى صيغة تفاهم واتفاق مشتركة لإعارة اللاعب الكروي الدولي عبدالرحمن غريب للنادي العاصمي لمدة موسم كروي، وذلك بعد هبوط فريق النادي الأهلي إلى دوري يلو، وينتظر أن ترسم الخطوط العريضة لإتمام الانتقال بنظام الإعارة خلال الساعات المقبلة، بعد أن يتم الاتفاق على الشروط المتعلقة بنادي النصر واللاعب الذي يستمر عقده مع الأهلي حتى 2025، ومن المتوقع أن يلحق به حارس الفريق الدوري محمد الربيعي لناد آخر بنظام الإعارة واللعب لأحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بهدف تحقيق المشاركة الفعالة مع الأندية القوية لإبقاء الحارس في جاهزية تامة قبل الدخول للمعسكر التحضيري للمنتخب السعودي الكروي الأول الخاص بمونديال قطر 2022. إلى جانب اللاعب هيثم عسيري.ويستعد النصر لإقامة معسكره التحضيري في مدينة استيبونا الإسبانية خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبل الذي سيغادر إليه بطائرة خاصة، وسيخوض فيه خمس مواجهات إعدادية تحت إشراف المدرب رودي جارسيا، إذ إن التحضيرات ستبدأ الاثنين بالتجمع وإجراء الفحوصات الطبية قبل بدء المعسكر الخارجي. وبينت مصادر مطلعة لـ»مكة» أن قائمة النصر ستشهد استبعاد عدد من اللاعبين الذين سينتقلون لأندية أخرى بنظام الإعارة وعلى رأسهم حمد آل منصور ومحمد قاسم إلى جانب المحترف فونيس موري.

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