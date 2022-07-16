«وحش المحمدية» تحقق توقيتا قياسيا بسباقات الخيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت مساء أمس بميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، منافسات موسم سباقات الطائف للموسم الصيفي للعام الحالي بإقامة مجريات الحفل الحادي عشر من الأسبوع الرابع في جدول السباقات لموسم 2022م.

وشهدت أرضية المضمار إقامة ثمانية أشواط متنوعة الفئات والدرجات لمختلف الأعمار للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد، وكان التميز حاضرا في أشواط فئة السنتين تحديدا في الشوط الثالث حيث تمكنت الفرس وحش المحمدية ابنة نوبل ميشن من الفوز بالشوط وتحقيق توقيت زمني قياسي جديد لمسافة 1400م إذ سجلت زمنا قدره 1:32:40 وقادها للفوز الخيال المتمرن فواز وناس وأشرف على تدريبها المدرب بدن السبيعي .

وفي الشوط الخامس المخصص للخيل العربية الأصيلة لفئة الأفراس استطاعت الفرس مدهشة ابنة آي إف البحر بقيادة الخيال المحترف أحمد الأزهري تحقيق الفوز بالسباق الذي كانت مسافته 1400م.