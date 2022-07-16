جماهير الأهلي تنتظر فزعة العقيد في دوري يلو

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السومة الذي ارتدى قميص الأهلي صيف 2014 قادما من القادسية الكويتي، ولم ينطفئ نجمه منذ ظهوره الأول مع الفريق في ملعب الجوهرة المشعة، حيث سجل أول هاتريك له، ثم توالت أهدافه مع الأهلي حتى أصبح الهداف التاريخي للنادي وهداف الدوري السعودي لمدة 3 مواسم متتالية، وحقق معه نجاحات مذهلة، إلا أنه عاش موسما محبطا للغاية في 2021-2022، سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي، وما كان هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى إلا تتويجا لهذا الموسم المخيب للآمال.لم يسجل المهاجم السوري سوى 10 أهداف خلال المباريات الـ25 التي لعبها في الموسم الأخير من الدوري السعودي للمحترفين، وهو أسوأ رقم يسجله منذ تعاقده مع النادي الأهلي، ولم يصنع سوى 3 أهداف.
السومة جدد عقده مع الأهلي العام الماضي حتى صيف 2024 مقابل حصوله على 10 ملايين ريال سعودي سنويا، ولهذا يمتلك اللاعب خيار البقاء مع ناديه حتى نهاية عقده على الأقل.
بقاء السومة مع الأهلي قبل الهبوط كان خيارا صعبا جدا، ولكنه أصبح أكثر صعوبة بعد السقوط من دوري المحترفين إلى دوري يلو.
تعرض صاحب الـ33 عاما لانتقادات لاذعة طوال الموسم، سواء من إعلاميين أو جمهور الأهلي، نظرا لمستواه المتواضع وأرقامه المخجلة وعدم قدرته مساعدة فريقه رغم قيمته الفنية الكبيرة.
اللاعب أمامه فرصة لتعويض الجمهور عن إخفاق الموسم الأخير بإظهار عشقه وانتمائه ووفائه للكيان الأهلاوي ومساعدة الفريق في دوري يلو الموسم القادم ليعود في نهايته لدوري المحترفين، لكن هذا القرار ليس سهلا بالنظر لبيئة وأجواء دوري الدرجة الأولى الصعبة، سواء من حيث الملاعب أو التنقلات أو المنافسين أو التغطية الإعلامية والاهتمام الجماهيري.
فيما البقاء في ظل هذه الظروف قد يدفع اللاعب للمزيد من التراجع للخلف وهو ما سيضعه في مرمى نيران الإعلام والجمهور الأهلاوي مجددا ويجعلهم يتجاهلون تماما تضحيته وبقاءه مع الفريق للعب في دوري يلو.
أبرز أرقام عمر السومة مع الأهلي:
- انضم إلى الأهلي في 2014
- أصبح الهداف التاريخي للنادي الأهلي والدوري السعودي
- فاز بلقب هداف الدوري السعودي 3 مواسم متتالية
- حصد لقب الدوري وكأس الملك وكأس السوبر في موسم 2015-2016
- صاحب أسرع هدف في العالم بعد تسجيله 50 هدفا في 45 مباراة
- هداف الدورى السعودي بـ 22 هدفا موسم 2014
- هداف الدورى السعودي بـ 27 هدفا موسم 2015-2016
- فاز بلقب هداف الدوري السعودي للمرة الثالثة برصيد 24 هدفا 2016-2017
- لعب هذا الموسم 26 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 3 آخرين
- طوال مشواره شارك فى 239 مباراة سجل خلالها 192 هدفا وصنع 30
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